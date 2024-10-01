Trendyol 1. Lig 7. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Fatih Karagümrük, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yenerken, Kocaelispor ile Şanlıurfaspor ise 0-0 berabere kaldı.
İstanbulspor, haftayı mağlubiyetle kapatmasına rağmen 13 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu.
Sonuçlar
Ligde 7. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: 1-2
Teksüt Bandırmaspor- MKE Ankaragücü: 2-0
Boluspor- Manisa FK: 2-0
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-3
Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-4
Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-2
Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-0
Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Kocaelispor-Şanlıurfaspor: 0-0
Puan durumu
1. Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|7
|4
|1
|2
|11
|5
|6
|13
|2.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|7
|4
|1
|2
|15
|11
|4
|13
|3.KOCAELİSPOR
|7
|4
|1
|2
|8
|7
|1
|13
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|7
|3
|3
|1
|9
|4
|5
|12
|5.ERZURUMSPOR FK
|7
|4
|0
|3
|10
|6
|4
|12
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|3
|3
|1
|8
|5
|3
|12
|7.FATİH KARAGÜMRÜK
|7
|3
|3
|1
|11
|9
|2
|12
|8.MANİSA FK
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|4
|11
|9.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|7
|3
|2
|2
|9
|7
|2
|11
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|7
|3
|2
|2
|6
|5
|1
|11
|11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|4
|10
|12.ESENLER EROKSPOR
|7
|3
|0
|4
|11
|10
|1
|9
|13.AHLATCI ÇORUM FK
|7
|2
|3
|2
|9
|8
|1
|9
|14.BOLUSPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|1
|9
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|3
|0
|4
|8
|9
|-1
|9
|16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|7
|3
|0
|4
|10
|13
|-3
|9
|17.SAKARYASPOR
|7
|1
|4
|2
|8
|9
|-1
|7
|18.ŞANLIURFASPOR
|7
|2
|1
|4
|7
|13
|-6
|7
|19.ADANASPOR
|7
|1
|2
|4
|9
|19
|-10
|5
|20.YENİ MALATYASPOR
|7
|0
|0
|7
|4
|22
|-18
|-3
8. hafta
Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
4 Ekim Cuma:
20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)
19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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