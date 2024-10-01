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Trendyol 1. Lig 7. Hafta Sonuçları

7. haftada Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u 1-0 yenerken, Kocaelispor ile Şanlıurfaspor 0-0 berabere kaldı.

01.10.2024 00:17
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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Fatih Karagümrük, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yenerken, Kocaelispor ile Şanlıurfaspor ise 0-0 berabere kaldı.

İstanbulspor, haftayı mağlubiyetle kapatmasına rağmen 13 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu.

Sonuçlar

Ligde 7. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: 1-2

Teksüt Bandırmaspor- MKE Ankaragücü: 2-0

Boluspor- Manisa FK: 2-0

Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-3

Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-4

Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-2

Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-0

Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0

Kocaelispor-Şanlıurfaspor: 0-0

Puan durumu

1. Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR7412115613
2.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR74121511413
3.KOCAELİSPOR741287113
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER733194512
5.ERZURUMSPOR FK7403106412
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ733185312
7.FATİH KARAGÜMRÜK7331119212
8.MANİSA FK7322139411
9.TEKSÜT BANDIRMASPOR732297211
10.GENÇLERBİRLİĞİ732265111
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK7313117410
12.ESENLER EROKSPOR7304111019
13.AHLATCI ÇORUM FK72329819
14.BOLUSPOR72328719
15.MKE ANKARAGÜCÜ730489-19
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR73041013-39
17.SAKARYASPOR714289-17
18.ŞANLIURFASPOR7214713-67
19.ADANASPOR7124919-105
20.YENİ MALATYASPOR7007422-18-3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

8. hafta

Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)

19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 7. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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