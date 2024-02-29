Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig\'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçları yarın başlıyor. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Altay'ı konuk edecek. Ayrıca hafta boyunca birçok maç heyecanı yaşanacak.

29.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Trendyol 1. Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haftanın açılış maçında yarın Ümraniyespor, Altay'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor- Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

13.30 Bodrum FK- Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor- Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor- Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe- Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Aktepe)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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