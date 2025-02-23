Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Sonuçlandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Sonuçlandı

Kocaelispor liderliğini sürdürdü, 26. haftada maçlar berabere bitti. Kocaeli 55 puanda.

23.02.2025 22:16
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftası tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, 55 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Manisa FK-Geosis Boluspor: 0-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Gençlerbirliği: 3-3

Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-0

Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor: 1-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0

MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: 4-0

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0

Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor: 0-0

Puan durumu

Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR26174540202055
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK26137641251646
3.ERZURUMSPOR FK26135837201744
4.GENÇLERBİRLİĞİ26128634241044
5.TEKSÜT BANDIRMASPOR2611783435-140
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR261231138281039
7.AHLATCI ÇORUM FK2610973325839
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2610884132938
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER2691162923638
10.GEOSİS BOLUSPOR2610793429537
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR2610793533237
12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2610793231137
13.ESENLER EROKSPOR269893533235
14.SAKARYASPOR2681173234-235
15.MKE ANKARAGÜCÜ26104123427734
16.MANİSA FK26103133536-133
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2696112728-133
18.ŞANLIURFASPOR2686123034-430
19.ADANASPOR 2649132144-2321
20.FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR2600261091-81-21
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.

27. hafta programı

Trenyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)

13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)

2 Mart Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazartesi:

20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Sonuçlandı - Son Dakika

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