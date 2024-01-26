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Trendyol 1. Lig'in 21. ve 22. haftasının programı açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 21. ve 22. haftasının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in 21. ve 22. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. 21. haftada Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Ümraniyespor-Bodrum FK, Kocaelispor-Adanaspor, Göztepe-Altay, Erzurumspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor-Manisa FK, Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK ve Bitexen Giresunspor-Eyüpspor maçları oynanacak. 22. haftada ise Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor, Bodrum FK-Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü, Altay-Erzurumspor FK, Teksüt Bandırmaspor-Göztepe, Adanaspor-Tuzlaspor, Boluspor-Kocaelispor, Manisa FK-Bitexen Giresunspor ve Eyüpspor-Gençlerbirliği müsabakaları gerçekleşecek.

Trendyol 1. Lig\'in 21. ve 22. haftasının programı açıklandı
26.01.2024 - 17:27,  Güncelleme: 17:32
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Trendyol 1. Lig'in 21. ve 22. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:

21. hafta

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü- Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor- Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kocaelispor- Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe- Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor- Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor- Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

22. hafta

9 Şubat Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor (Çorum Şehir)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 21. ve 22. haftasının programı açıklandı - Son Dakika


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