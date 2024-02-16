Trendyol 1. Lig\'in 24-27. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 24, 25, 26 ve 27. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4 haftalık maç programı şöyle:
24. hafta
23 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK- Bodrum FK (Çorum Şehir)
19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)
25 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
16.00 Manisa FK- Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor- Sakaryaspor (Eyüp)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)
25. hafta
1 Mart Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazar:
13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)
26. hafta
8 Mart Cuma:
20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)
10 Mart Pazar:
13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor- Bursaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
27. hafta
15 Mart Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
17 Mart Pazar:
13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'in 24-27. Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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