Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig\'in 34. ve son hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belirlendi. Yarın oynanacak olan maçlarda İlker Yasin Avcı, Burak Olcar, Murat Erdoğan, Mert Güzenge, Mehmet Türkmen, Davut Dakul Çelik, Muhammet Ali Metoğlu, Yasin Kol ve Burak Pakkan görev yapacak.

09.05.2024 12:35
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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, mücadelelerde düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.00 Ankara Keçiörengücü- Altay: İlker Yasin Avcı

17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor: Burak Olcar

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Göztepe- Bodrum FK: Murat Erdoğan

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mert Güzenge

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Erzurumspor FK- Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği: Yasin Kol

16.00 Kocaelispor- Sakaryaspor: Burak Pakkan

Kaynak: AA

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