Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Tamamlandı

Trendyol Süper Lig\'de 20. Hafta Tamamlandı

Galatasaray, Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe 4-0 kazandı.

20.01.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya indi.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan Trabzonspor - Sivasspor karşılaşması ile tamamlandı. Bordo-mavililer üst üste evinde oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltti ve alt sıralarla arasındaki puan farkını açtı. Kayserispor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 22 gol atıldı. 9 takım ise gol sevinci yaşamadı. Haftanın en gollü mücadelesi Konyaspor - Kasımpaşa maçı olurken, taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, dış sahada ilk kez puan kaybetti

Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Mersin'de Hatayspor'a konuk olurken rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı 8 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçıyla birlikte ilk kez dış sahada puan kaybetti. Okan Buruk'un öğrencilerinin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Fenerbahçe, Adana'da farklı kazandı

Fenerbahçe, üst üste oynadığı Konyaspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında hanesine 3'er puan yazdırdı. Adana ekibine karşı ilk yarıda gol bulamayan sarı-lacivertliler 2. yarıda golcüleri ile sonuca gitti. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 45'e çıkardı. Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe puan farkını 6'ya indirdi.

Samsunspor, Beşiktaş deplasmanında 10 kişiyle puan aldı

Bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine toplayan ve 3. sırada yer alan Samsunspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin son yarım saatlik bölümünü 10 kişi oynayan kırmızı-beyazlılar, zorlu rakibine kaybetmedi ve İstanbul'dan 1 puanla döndü. Beşiktaş ise bu sonuçla son 4 maçında 3. beraberliğini elde etti. Karadeniz ekibi puanını 37'ye yükseltirken, siyah-beyazlılar 31 puanla haftayı 6. sırada kapattı.

Ligde üst sıraları zorlayan Göztepe ve Eyüpspor da taraftarları önünde kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Göztepe 34, Eyüpspor 33 puanla ligde 3 ve 4. sıralarda yer aldı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Hatayspor - Galatasaray: 1-1

Başakşehir - Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep FK - Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş - Samsunspor: 0-0

Göztepe - Antalyaspor: 1-0

Konyaspor - Kasımpaşa: 3-3

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4

Eyüpspor - Alanyaspor: 3-0

Trabzonspor - Sivasspor: 4-0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor, istanbul, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
09:32 Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 23:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.