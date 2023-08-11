Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı

Son Güncelleme: 11.08.2023 18:24

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılışı Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

TRENDYOL SÜPER LİG BU AKŞAM BAŞLIYOR

Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

AÇILIŞIN ADI TRABZONSPOR-ANTALYASPOR

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı - Son Dakika
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