Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı - Son Dakika