Trendyol Süper Lig\'de 27, 28, 29 ve 30. hafta maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftalarda oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre Beşiktaş- Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü, Trabzonspor- Fenerbahçe müsabakası da 17 Mart Pazar günü yapılacak.
Trendyol Süper Lig'in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da yapılacak. Süper Lig'in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:
27. hafta
23 Şubat Cuma
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş
26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
28. hafta
1 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor
2 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe
3 Mart Pazar
13.30 Pendikspor - Konyaspor
13.30 Başakşehir - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor
29. hafta
8 Mart Cuma
20.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Başakşehir - Antalyaspor
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü
16.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş
30. hafta
15 Mart Cuma
20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor
17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Hatayspor - Samsunspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta maç programı açıklandı - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?