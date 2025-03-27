Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında perde yarın yapılacak 4 maçla açılacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor- Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK- Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor- Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor- Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
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