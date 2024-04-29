Trendyol Süper Lig\'de 36. hafta maçları, 12 Mayıs Pazar günü yapılacak

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 19.00'da başlayacak 36. hafta maçları şöyle:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
Trabzonspor- İstanbulspor (Papara Park)
VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Adana Demirspor- Gaziantep FK (Yeni Adana)
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor- Beşiktaş (Alanya Oba)
Atakaş Hatayspor- MKE Ankaragücü (Mersin)
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