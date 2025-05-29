Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Onvo Antalyaspor- Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
31 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
19.00 Adana Demirspor- Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)
1 Haziran Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor- Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın üç maçla başlayacak - Son Dakika
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