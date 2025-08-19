Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başlangıcı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başlangıcı

19.08.2025 11:17
Trabzonspor, ilk 2 haftada 6 puan toplayarak kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında galip gelen Trabzonspor, golcü oyuncularının skora katkısıyla son dönemlerin en iyi başlangıcını yaptı.

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada da deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 6 puan elde ederek son 3 sezon içinde en iyi ilk 2 haftayı geride bıraktı.

Trabzonspor'a bir sezonluk aranın ardından Southampton Kulübü'nden bonservisiyle geri dönen Paul Onuachu Kocaelispor, Belçika ekibi Cercle Brugge'den kadroya katılan 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto da Kasımpaşa maçında attığı gollerle ilk 2 haftada 6 puanlık katkı verdi.

Son 3 sezonun "en iyi" ilk 2 haftası

2022-2023 sezonun ilk 2 haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u da sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puan elde eden Trabzonspor, daha sonra lig başlangıçlarında zorlandı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda sahasında Antalyaspor karşısında 1-0 galip gelirken Galatasaray'a ise deplasmanda 2-0 yenilerek 3 puanda kaldı.

Geçen sezon ise Karadeniz ekibi, deplasmanlarda Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor maçlarından golsüz beraberlikle dönmüştü.

Doğan döneminde en iyi başlangıç

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki en iyi lig başlangıcını Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 3 puan, geçen sezon da ilk hafta Abdullah Avcı, ikinci haftada da İhsan Derelioğlu yönetimindeki 2 maçta 2 beraberlikle 2 puan toplamıştı.

Karadeniz ekibi, 2 haftada 6 puan elde ederek 26 Mart 2023'te başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan döneminde lig başında en fazla puanı topladı.

Geçen sezondan çok farklı

Trabzonspor, bu sezonun ilk 2 haftasında, geçen sezonun ilk 5 haftasından daha fazla puan topladı.

Bu sezon ilk 2 haftada 6 puanı hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, geçen sezon ilk 5 haftada 5 beraberlikle 5 puan toplayarak kötü bir başlangıç yapmıştı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başlangıcı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Başlangıcı
