Trendyol Süper Lig\'in 24. Haftası Maç Programı Açıklandı

İzmir'de taksi şoförü müşterisi tarafından vuruldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganın araç içinde dakikalarca bir şeyler araması ve yaralı şoföre tokat atması kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.