 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 24. Haftası Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'in 24. Haftası Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig\'in 24. Haftası Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, yarın MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yılport Samsunspor-Galatasaray maçları oynanacak. Haftanın diğer maçları ise 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günleri gerçekleşecek.

01.02.2024 10:00
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor- Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir- İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor- Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş- Trabzonspor (Tüpraş)

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Altının gram fiyatı 1995 Lira seviyesinde
    10:31 Altının gram fiyatı 1995 Lira seviyesinde

    Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

  • Karar verildi! Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak
    10:25 Karar verildi! Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak

    Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta konuk takım taraftarlarının tribünde yer almayacağını duyurdu. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı blokların biletleri ise Beşiktaş taraftarlarına 650 TL'den satışa sunuldu.

  • Ankara'da 4 küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlıya 111 yıl hapis istemi
    10:22 Ankara'da 4 küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlıya 111 yıl hapis istemi

    Ankara'nın Sincan ilçesinde 8-10 yaş arası dört çocuğu yardım bahanesiyle evinin alt katına indirerek cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan sanık Evren Demirci hakkında 111 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Demirci hakkında 'basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

  • İzmir'de taksi şoförü müşterisi tarafından vuruldu
    10:16 İzmir'de taksi şoförü müşterisi tarafından vuruldu

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganın araç içinde dakikalarca bir şeyler araması ve yaralı şoföre tokat atması kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Crespo'nun Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
    10:12 Crespo'nun Atletico Madrid maçında yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor

    Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo yeni takımıyla ilk maçına dün akşam Atletico Madrid karşısında çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcunun başarılı performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, ''Keşke gitmeseydi'' şeklinde binlerce yorum yaptı.

  • Suçüstü yakalanan Cono kadınları, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı
    10:06 Suçüstü yakalanan Cono kadınları, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı

    Adana'da altın alma bahanesiyle girdikleri kuyumcuda hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından dükkana kilitlendi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlar, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı.

  • Ramazan Hoca'nın videosu ortaya çıktı: Dükkana gelip rahatsız ediyorlar
    09:45 Ramazan Hoca'nın videosu ortaya çıktı: Dükkana gelip rahatsız ediyorlar

    İstanbul'da işlettiği çay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in 2 hafta önce paylaştığı videoda "Tüm tarikatlara bir şey demişim gibi üzerimden kampanya yürütüyorlar. Dükkana gelip ortalığı karıştırıyor, rahatsız ediyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

  • İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı
    09:41 İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Bu zam, Temmuz 2023'te yapılan son zamdan sonra gerçekleşti. Yeni tarife, 2 Şubat itibarıyla İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Türkiye, Futbol, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 24. Haftası Maç Programı Açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:56:51. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 24. Haftası Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement