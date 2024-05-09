Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig\'in 36. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Kayserispor, Trabzonspor-İstanbulspor, Fatih Karagümrük-Galatasaray ve diğer maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

09.05.2024 12:40
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'in 36. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın

19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan

19.00 Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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