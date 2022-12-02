FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin görevine son verildiği öne sürülmüştü! Hesabın sahte olduğu belirlendi

Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT'de ekrana gelen Kanada- Fas karşılaşmasına spiker Alper Bakırcıgil'in FETÖ firarisi Hakan Şükür ile ilgili verdiği istatistik damga vurmuştu. Yaşanan olayın ardından ikinci yarı karşılaşmayı başka bir spiker anlatırken, Bakırcıgil'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptığı iddia edilmişti.

FETÖ FİRARİSİ HAKAN ŞÜKÜR'Ü ANDI

Kanada-Fas maçında TRT spikeri Alper Bakırcıgil, 4. dakikada gol olması üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismini andı. Bakırcıgil, "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" dedi. Bunun üzerine ikinci yarıda spiker Cüneyt Kıran karşılaşmanın anlatımına geçti.

SOSYAL MEDYA HESABI SAHTE ÇIKTI

Bunun üzerine Twitter'da "alperbakircgl" kullanıcı adlı hesaptan paylaşım yapıldı. Bakırcıgil'in ağzından yapılan paylaşımlarda spikerin TRT ile ilişkisinin kesildiği belirtildi. Ancak Twitter hesabının sahte olduğu ortaya çıktı.

Hesap sahte

ÜNLÜ KİŞİLERİN YERİNE GEÇİYOR

Hesabın daha önce paylaştığı bir Levent Kırca gönderisine yapılan yorumda kullanıcı adının "oyabasar34" olduğu görüldü. Alper Bakırcıgil'i taklit hesap, ülkede yaşanan sansasyonel olaylarda adı geçen ünlü kişilerin yerine geçiyor. Hesabın TRT'de yaptığı bir yorum nedeniyle gündeme gelen Spiker Deniz Demir'i taklit ettiği de ortaya çıktı.