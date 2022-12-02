FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin görevine son verildiği öne sürülmüştü! Hesabın sahte olduğu belirlendi - Son Dakika
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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin görevine son verildiği öne sürülmüştü! Hesabın sahte olduğu belirlendi

02.12.2022 15:22

TRT'de yayınlanan Kanada-Fas karşılaşmasının 4. dakikasında gol olunca spiker Alper Bakırcıgil, Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün FETÖ firarisi Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini vermiş ve yayına ikinci yarı başka bir spikerle devam edilmişti. Bunun üzerine Bakırcıgil'in ağzından TRT'deki görevinden ayrıldığına dair sosyal medyada bir paylaşım yapılmıştı. Paylaşımı yapan hesabın Alper Bakırcıgil'e ait olmadığı belirlendi.

Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT'de ekrana gelen Kanada- Fas karşılaşmasına spiker Alper Bakırcıgil'in FETÖ firarisi Hakan Şükür ile ilgili verdiği istatistik damga vurmuştu. Yaşanan olayın ardından ikinci yarı karşılaşmayı başka bir spiker anlatırken, Bakırcıgil'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptığı iddia edilmişti.

FETÖ FİRARİSİ HAKAN ŞÜKÜR'Ü ANDI

Kanada-Fas maçında TRT spikeri Alper Bakırcıgil, 4. dakikada gol olması üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismini andı. Bakırcıgil, "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" dedi. Bunun üzerine ikinci yarıda spiker Cüneyt Kıran karşılaşmanın anlatımına geçti.

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin işine son verildiği iddia edilmişti! Hesap sahte çıktı

SOSYAL MEDYA HESABI SAHTE ÇIKTI

Bunun üzerine Twitter'da "alperbakircgl" kullanıcı adlı hesaptan paylaşım yapıldı. Bakırcıgil'in ağzından yapılan paylaşımlarda spikerin TRT ile ilişkisinin kesildiği belirtildi. Ancak Twitter hesabının sahte olduğu ortaya çıktı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin işine son verildiği iddia edilmişti! Hesap sahte çıktı
Hesap sahte

ÜNLÜ KİŞİLERİN YERİNE GEÇİYOR

Hesabın daha önce paylaştığı bir Levent Kırca gönderisine yapılan yorumda kullanıcı adının "oyabasar34" olduğu görüldü. Alper Bakırcıgil'i taklit hesap, ülkede yaşanan sansasyonel olaylarda adı geçen ünlü kişilerin yerine geçiyor. Hesabın TRT'de yaptığı bir yorum nedeniyle gündeme gelen Spiker Deniz Demir'i taklit ettiği de ortaya çıktı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin görevine son verildiği öne sürülmüştü! Hesabın sahte olduğu belirlendi
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin görevine son verildiği öne sürülmüştü! Hesabın sahte olduğu belirlendi
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Alper Bakırcıgil, Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin görevine son verildiği öne sürülmüştü! Hesabın sahte olduğu belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü anan TRT spikerinin görevine son verildiği öne sürülmüştü! Hesabın sahte olduğu belirlendi - Son Dakika
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