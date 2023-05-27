Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi? - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi?

27.05.2023 16:11

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Süper Lig maçlarını TRT'de şifresiz yayınlama vaadi futbolseverlerin gündemine oturdu. TFF, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının yayın hakkı için beIN Media Group ile toplam 2 milyar 200 milyon lira üzerinden anlaşırken, TRT'nin bu miktarı ödeyip ödeyemeyeceği tartışma konusu oldu. TRT'nin 2022 yılı gelir tablosunda 8.5 milyar lira gider karşılığında 10.9 milyar lira gelir elde ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine sayılı saatler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de maçları ücretsiz yayınlama vaadi futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

BEIN İLE ANLAŞMA 2.2 MİLYAR LİRA

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan vaat sonrası, TRT'nin TFF'ye ödenecek yayın haklarını nasıl karşılayacağı tartışılmaya başlandı. Bilindiği üzere TFF, sezon başında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için beIN Media Group ile 2 milyar 200 bin lira üzerinden anlaşma imzalamıştı.

TRT'NİN 2022 YILI GELİRİ 10.9 MİLYAR LİRA

TRT'nin 2022 yılı gelir tablosuna bakıldığında 8 milyar 537 milyon 124 bin gidere karşılık 10 milyar 990 milyon 988 bin gelir ettiği görülüyor. Kurumun net karı ise 2 milyar 453 milyon 864 bin lira. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi ve vaadini gerçekleştirmesi ihtimalinde TRT'nin maç yayınlarından elde edeceği gelir miktarıyla yıllık gelirinde de önemli bir artış sağlayabileceği belirtiliyor.

TRT, Süper Lig'in yayın haklarını karşılayabilir mi?

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda seçimi kazanması durumunda lig maçlarını şifresiz yayınlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak." ifadelerini kullandı.

TRT, Süper Lig'in yayın haklarını karşılayabilir mi?
YORUMLAR (7)
  • Eski Tüfek.: Yeter yeter...o bütçeler adam gibi kullanıldımı nelere yeter...heyy yavrum heyy... Sıkıntı farklı ,düzen bozulmasın...olduu.. Cevap Yaz 26 13 Yayından Kaldır
  • Semih: Hesap uzmanı yine hesabını yapamamış kimle istişare etmiş konunun muhatapları ile konuşmuş mu fikirlerini almış mi düşünmüş taşınmış mi yoksa aklına ilk geleni mi söylemiş Hani diktatör diyorlar ya bu ne oluyor Cevap Yaz 40 17 Yayından Kaldır
  • Batı İzolasyon: Dedem yapıştırıyor gene vaadleri helal olsun dedeme bana Van fk ağrıspor maçına bir bilet al desem almaz ama Cevap Yaz 30 9 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Seçimlere saatler kala Kılıçdaroğlu'nun son müjdesi çiftçilere: Buğday taban fiyatı en az 13 TL olacak Seçimlere saatler kala Kılıçdaroğlu'nun son müjdesi çiftçilere: Buğday taban fiyatı en az 13 TL olacak Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi? Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi?

Kemal Kılıçdaroğlu, Beinsport, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi? - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı
16:45 Bakan Soylu ile Canan Kaftancıoğlu arasında "tükürük" tartışması
16:31 Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak
16:16 Üstsüz pozunu paylaşan 49 yaşındaki Heidi Klum, fiziğiyle hayran bıraktı
16:05 Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi?
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde manidar mesaj
15:49 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli
15:49 CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları
15:42 Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu
15:02 Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 17:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement