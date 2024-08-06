TSYD Samsun Şubesi 'Sezona Merhaba' Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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TSYD Samsun Şubesi 'Sezona Merhaba' Etkinliği Düzenledi

TSYD Samsun Şubesi \'Sezona Merhaba\' Etkinliği Düzenledi

TSYD Samsun Şubesi, sporun paydaşlarının yer aldığı 'Sezona Merhaba' etkinliği düzenledi. Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

06.08.2024 11:58
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TSYD Samsun Şubesi, sporun paydaşlarının yer aldığı 'Sezona Merhaba' etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Ailenin bir parçası olarak gördüğümüz spor medyamızla inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. 'Biz bize yeteriz' mottosuyla bu sezon birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele zor olacak. Ama 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi, Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'nde sporun paydaşlarının yer aldığı 'Sezona Merhaba' etkinliği düzenledi. TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı'nın selamlama konuşmasının ardından TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, "Samsun şubemizin bu etkinliğini çok değerli buluyoruz. Şubemiz geçtiğimiz günlerde de anlamlı bir fotoğraf sergisi açmıştı. Türk sporuna önemli katkı veren TSYD olarak şubelerimizi destekliyor ve bu yaptığı çalışmaların diğer şubelerimize örnek olmasını temenni ediyoruz. Yeni sezona merhaba etkinliğinde Samsun'daki tüm spor kulüplerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

VEYSEL BİLEN: BİZ BİZE YETERİZ

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ise, "Spor medyasıyla bu etkinlikte buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Ailenin bir parçası olarak gördüğümüz spor medyamızla inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. 'Biz bize yeteriz' mottosuyla bu sezon birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele zor olacak. Ama 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz. Ama takım ruhunu oluşturduğunuz sürece, inanç ve morali yüksek tutuğumuz sürece, her zaman yanımızda olan taraftarımızla 2024-2025 sezonunda Samsunspor adına başarılı bir sezon olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Özkan da selamlama konuşmaları yaparak geceyi düzenleyen TSYD Samsun Şubesi yönetimine teşekkür etti. Konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde katılımcılarla yeni sezon değerlendirmesi ve fikir alışverişi yapıldı.

ETKİNLİĞE GENİŞ KATILIM

Etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Zekeriya Özkan, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, İletişim Müdürü Ebubekir Ayrancı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Zorlu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Zorlu, Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ferhat Karacan, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, TSYD Samsun Şube yönetimi, üyeler ve spor medyasından temsilciler katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TSYD Samsun Şubesi 'Sezona Merhaba' Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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