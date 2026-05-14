Tüm Rakiplerini Yenen Genç Şampiyon

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Taipei Dostluk Anadolu Lisesi öğrencisi İmam Bakır Kılıç (17), Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Şampiyonası Gençler A Kategorisi'nde 90 kiloda rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Kılıç, okulunda davul zurna ile karşılandı.

Taipei Dostluk Anadolu Lisesi öğrencisi İmam Bakır Kılıç, Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Şampiyonasında Gençler A Kategorisi'nde 90 kiloda 3 rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Sakarya'dan memleketine dönen Kılıç, okulunda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından davul-zurnalı kutlamayla karşılandı. Sporu 4 yıldan bu yana yaptığını anlatan Kılıç, "3 rakibimi nakavt ederek birinci oldum ve dereceye girdim. Amacın milli takıma girmek, başarı elde etmek ve vatanımı gururlandırmak, madalya ve kupa getirmektir" dedi.

'BÖYLE KARŞILAMA BEKLEMİYORDUM'

Davul-zurnalı karşılamayı beklemediğini belirten Kılıç, "Okulumun bana böyle bir sürpriz düzenlemesi konusunda böyle bir şey beklemiyordum, çok mutlu oldum. Kendi geleneklerimizle bu şekilde karşılanmam beni çok mutlu etti halay çektik, eğlendik. Çok eğlendim çok neşelendim, çok güzel bir duyguydu. Herkese bu sporu tavsiye ediyorum. Dövüş sanatları herkesin yapabileceği bir spordur. Tüm arkadaşlarımı kardeşlerimi gençlerimizi bu spora davet ediyorum. Bağımlılıklardan uzak telefondan uzak durmaya davet ediyorum" diye konuştu.

HİLALNUR GÜRBÜZ: SPORLA GELECEK İNŞA ETMEK İSTİYORUZ

Beden Eğitimi Öğretmeni Hilalnur Gürbüz ise "Öğrencimiz bu sene bizi gururlandırdı. İsteriz ki başarısı daim olsun. Biz kısıtlı imkanlarla hazırladık öğrencimizi. Okul idaremize, öğretmenlerimize, destek veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bağımlılıkla değil sporla gelecek inşa etmek istiyoruz. Başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET DEMİR: GELENEKLERİMİZE UYGUN KARŞILADIK

Okul Müdürü Ahmet Demir de öğrencinin aldığı başarısından çok mutlu olduklarını anlattı. Demir, "Kardeşimizin başarısından dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Böyle davullu zurnalı bir karşılama yapmamızın nedeni, başarısının ödüllendirilmesiydi. Geleneklerimize uygun karşıladık. Öğrencilerimizi bu tip sportif etkinliklere, faaliyetlere yönlendirmek en büyük amacımız. Sporla uğraşan insan bağımlılıklardan uzak durur. Bağımlılıklardan uzak duran öğrenciler daima başarıya ulaşacaktır" dedi.