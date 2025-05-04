TUR 2025'e Yabancı Gazetecilerden Tam Not - Son Dakika
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Spor

TUR 2025'e Yabancı Gazetecilerden Tam Not

Yabancı gazeteciler, TUR 2025'i övüp Türkiye'nin bisiklet tutkusunu ve ev sahipliğini takdir etti.

04.05.2025 11:12
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2025) takip eden yabancı gazeteciler, organizasyonun kalitesini ve Türkiye'yi övdü.

Antalya'dan başlayıp İzmir'de sona eren, Akdeniz ile Ege'nin doğal ve tarihi güzelliklerini dünyadaki bisikletseverlere gösteren TUR 2025, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ev sahipliğinde yarışı takip eden uluslararası basın tarafından tam not aldı.

Organizasyonu takip eden Hollandalı bisiklet yazarı Sander Kolsloot, TUR 2025'ten övgü dolu sözlerle bahsederek, "Türk halkının tura olan ilgisi mükemmel. Yollarda, yol kenarlarında ve bitiş çizgisinde çok sayıda insan görüyoruz. Elbette, bunu Tour de France veya Flanders ile karşılaştıramazsınız, ancak genel olarak, insanların çok coşkulu ve heyecanlı olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden bunu görmek harika. Çok fazla Türk yemeği yedim. Sanırım en sevdiğim, doğru telaffuz edersem, çöpsüz (çöp şiş). ve bu güzeldi." ifadelerini kullandı.

Vatandaşı Wout Poels'in performansını öven Kolsloot, TUR'un her yıl daha ileriye gittiğini belirterek, "Seviyenin giderek daha iyiye gittiğini görebiliyorsunuz. Bence bu sonuçlara da yansıyor. Genel olarak, turu birkaç yıldır takip ediyorum. Kraliçe Etabı olan Kıran Dağı tırmanışı çok iyiydi." diye konuştu.

Jens Voegele: "Çok iyi organize edilmiş bir yarış"

Alman spor yazarı Jens Voegele, Türkiye'nin harika bir ev sahipliğine imza attığını dile getirdi.

Organizasyonun kalitesinin altını çizen Voegele, "Çok iyi organize edilmiş bir yarış. İnsanlar yarış konusunda gerçekten çok coşkulu. Burada olmak ve yarışın atmosferini yaşamak harika bir deneyim. Sanırım bu yarışı 100 yıldan uzun bir geçmişi olan Tour de France'a benzetebilirsiniz, tüm ülke yarışı yaşıyor." dedi.

Türkiye'de bisiklet branşının çok iyi bir noktada olduğunu gözlemlediğini vurgulayan Alman gazeteci, "Buraya birkaç kez geldim ve ülkenizde bisiklet sporunun gerçekten büyük bir gelişimi var. Bir bisiklet tutkunu olarak, bu gelişimi görmek beni gerçekten etkiledi. Gerçekten, Türk halkının yarışa nasıl baktığını, köylerde ve şehirlerde ne kadar kalabalık şekilde takip ettiklerine tanık oldum. Türk bayrağı sallayarak tezahürat yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türk yemeklerine hayran kaldığını da söyleyen Voegele, "En sevdiğim, İstanbul'da yediğim Adana kebaptı. Çay içmeyi severim, Türk kahvesi de var. Ayranı da çok sevdim." diye konuştu.

İtalyan ve İspanyol gazetecilerden övgü

Yarışı takip eden İtalyan gazeteci Filippo Lorenzon ve İspanyol gazeteci Alejandro Lingenti de TUR 2025'e hayran kaldı.

Filippo Lorenzon, Tour de France, Giro d'Italia ve Paris-Roubaix'in dünyanın en iyi bisiklet turları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de, yolun kenarında insanları ellerinde Türk bayraklarıyla görmek çok eğlenceli. Her geçen yıl yarışı izleyen daha fazla insan görüyoruz. Çok iyi bir parkur seçilmiş. Tırmanış etapları çok çok iyi. Türkiye, Dünya Turu'nu organize etmenin hayalini hak ediyor." dedi.

Alejandro Lingenti de Türkiye'de harika bir deneyim yaşadığını ve bunu çalıştığı turizm dergisine yazacağını aktararak, "Türkiye çok güzel bir ülke. Buradaki deneyimimi İspanya'da aktaracağım." diyerek düşüncelerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TUR 2025'e Yabancı Gazetecilerden Tam Not - Son Dakika

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