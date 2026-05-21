Turgutlu Belediyespor Süper Lig\'e Yükseldi

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki play-off final serisinin beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor evinde Kırklareli Belediyespor'u 60-50 yenerek şampiyonluk ile ilk kez Süper Lig'e ulaşmanın sevincini yaşıyor. Zorlu seriyi evi Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nu dolduran taraftarı önünde 3-2 kazanmayı başaran Turgutlu temsilcisi yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Avrupa devi rakipleriyle mücadele edecek. Turgutlulu oyuncular iç sahada gelen tarihi şampiyonluğun ardından sevinçlerini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Müsabaka sonunda Turgutlu Belediyespor'a kupasını ve madalyalarını TBF Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Beşok ile Bahar Çağlar Ökten verdi.