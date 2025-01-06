Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 14 Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 14 Maça Çıkıyor

Türkiye'yi temsil eden 14 basketbol takımı bu hafta Avrupa kupalarında mücadele edecek.

06.01.2025 11:53
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Basketbolda Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takımlar, bu hafta içi 14 maça çıkacak.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım yoluna devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Aliağa Petkim'in İsrail temsilcisi Hapoel Netandel Holon ile oynayacağı play-in etabı ilk maçı yarın İzmir yerine FIBA'nın kararıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 14 Ocak'ta Macaristan'ın Szombathely şehrinde yapılacak.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

THY Avrupa Ligi:

9 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko- ALBA Berlin (Almanya)

10 Ocak Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)

BKT Avrupa Kupası:

Yarın:

22.30 Valencia (İspanya)-Türk Telekom

8 Ocak Çarşamba:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Buducnost VOLI (Karadağ)

21.30 Joventut Badalona (İspanya)-Beşiktaş Fibabanka

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

20.00 Aliağa Petkim-Hapoel Netandel Holon (İsrail) (Karşılaşma Azerbaycan'da oynanacak)

20.00 Galatasaray-Saint-Quentin Basketbol (Fransa)

8 Ocak Çarşamba:

20.00 Manisa Basket-NINERS Chemnitz (Almanya)

20.30 Promitheas Patras-Karşıyaka

FIBA Avrupa Kupası:

8 Ocak Çarşamba:

20.00 TOFAŞ- Zaragoza (İspanya)

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

8 Ocak Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe Opet-Valencia (İspanya)

21.30 Basket Landes (Fransa)-ÇBK Mersin

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

9 Ocak Perşembe:

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-LDLC ASVEL (Fransa)

22.00 UFAB 49 (Fransa)-Beşiktaş

Kaynak: AA

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