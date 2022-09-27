Ön sözünü Aydın Örs'ün yazdığı kitapta, basketbolun temel kültürlerini anlattı

Türk basketbolunun efsane başantrenörü Aydın Örs'ün ön sözünü kaleme aldığı "Basketboldan Hayata 12 Dev Adım" kitabının yazarı Mehmet Aldanmaz, bu branşın temel kültürlerinin başta iş ve sanat dünyası olmak üzere bütün mesleklere örnek olduğunu söyledi.

Aydın Örs ve Çetin Yılmaz gibi Türk basketbolunun efsane başantrenörlerinin desteğini alıp, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın lakabı "12 Dev Adam"dan esinlenerek kitabını kaleme alan Mehmet Aldanmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara MTA'da basketbol oynayan ama yaşadığı sakatlık nedeniyle erken yaşta aktif spor hayatını sonlandıran Aldanmaz, iş dünyasında elde ettiği başarılarda basketbolda öğrendiği temel kültürlerin payının büyük olduğunu dile getirdi.

Kaleme aldığı kitabın hikayesini anlatan Aldanmaz, şunları kaydetti:

"Kitabın hikayesini '12 Dev Adam'dan yola çıkarak yazdım ve basketbolun bir koşturmaca sporu olmadığını, bir felsefesinin olduğunu, aile, iş, okul hayatında da bu sporun felsefesinin kullanılabileceğini anlatmak istedim. Basketbolun hayata kattığı 12 kültürünü belirledim. Paylaşma, dayanışma, pes etmeme, eğitim, liderlik, koç, geri bildirim, zaman yönetimi gibi belirlediğimiz özelliklerin içini bu kitapta doldurduk. Basketbol oynayıp da iş, sanat, bilim dünyasında yer alan insanların görüşlerini aldık."

Basketbolun takım sporu olduğuna dikkati çeken Aldanmaz, "Herkesin uzun boylu olduğu yerde bir takımın galip gelmesi mümkün değil. Herkes kısa olursa da olmaz. Çok farklı kültürden gelen insanlar takım oluşturuyor. Bu kadar farklı kültürden gelen insanların aynı hedefe kitleniyor olmasının bir anlamı var. İş dünyasında da farklı kültürden insanların bir arada olması anlamlı bir şey. Biz kitabı çıkartırken, çocuklarımıza, gençlerimize bu sporun sinerjisinin çok önemli olduğunu anlattık. Liderlik kültürüne gelirsek; koç ve kaptanın iyi bir lider olmazsa takımın dağılabileceğini anlattık." diye konuştu.

Aydın Örs'e teşekkür

Mehmet Aldanmaz, kendisinde çok büyük emeği olan Aydın Örs'ün bu kitabı hazırlarken de önemli destek verdiğini dile getirdi.

Aydın Örs'ün Türk basketbolunun en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Aldanmaz, "Aydın hocamız kitabın ön sözünü yazarak beni çok onurlandırdı. Böyle bir kitaba çok ihtiyaç olduğunu, çok iyi bir konuya temas ettiğimizi, aynı zamanda 12 Dev Adam'dan yola çıkmamızdan da çok mutlu olduğunu söyledi. Onun o güzel dileklerini aldığım için çok mutlu oldum. Çetin Yılmaz hocamız da bu kitapta var. Bu iki değerden çok iyi faydalanmalıyız. Aydın hocamızın federasyondaki görevi gereği bu kitabı gençlerimize tavsiye ettiğini de düşünüyorum. Çünkü gençlere ulaşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

3x3 basketbola katkı

Mehmet Aldanmaz, Lokman Hekim Sağlık Grubu tarafından düzenlenecek ve Türk Telekom'un da hediye sponsoru olacağı Tek Pota Lise Basketbol 3x3 Turnuvası'yla ilgili de bilgi verdi.

Aldanmaz, geçen yıl başlatılan projenin çok büyük ilgi gördüğünü, bu yıl da Ankara'da 8- 29 Ekim tarihlerinde düzenleyeceklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projenin paydaşları var. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bakanlığımız projeyi duyunca çok mutlu oldu. Tüm Türkiye'ye de yaymamızı istediler ama öncelikle Ankara'da yapıp bir temel oluşturmak istedik. Gereken tüm desteği vereceklerini söylediler. Bizim için bu ilgi çok önemli, teşekkür ediyorum. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de onayını aldık. Onların onayı olmasa okulları işin içine sokamazdık. Amacımız gençlerimizin, özellikle pandemi sonrası, sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak. İlk hedefimiz Ankara'daki liseler. Tabii ki bütün liselerin katılımı mümkün değil. Katılımı bu yüzden kısıtlı sayıda tuttuk."

Önemli sponsorların bu projeye destek verdiğinin altını çizen Aldanmaz, "Hediye sponsorluğumuz da var. Biz bu organizasyon için hiçbir öğrenciden ücret istemiyoruz. Türk Telekom bu işin sponsoru. Türk Telekom hediye sponsorumuz. Özellikle basketbolu duyar duymaz işin içine girmek istediler. Bu organizasyonun tamamını da Lokman Hekim Sağlık Grubu karşılıyor. Çocuklarımıza yurt dışı kaynaklı ürünler vermektense milli gıda ürünlerimizle onlara dokunmak istedi. Atatürk Orman Çiftliği'nin süt, soda, ayran gibi ürünleri de bu organizasyonda olacak." diye konuştu.

Aldanmaz son olarak, bu projede yer alacak gençlere önemli bir fırsat sunduklarını dile getirerek, "Burada oynayan gençlerimizi Türk Telekom Basketbol Takımı'nın antrenörleri de izliyor. Gençler burada kendilerini gösterirse, kulübün bünyesine de alınıyor. Ulaşılamamış, yeteneği keşfedilmeyi bekleyen gençleri de böylece ilgili kişilerle buluşturuyoruz. Federasyonun ilgili biriminden kişiler de gelip izlediğinde, 'Bu çocuk 3x3 basketbol için yetiştirilebilir.' diyerek bünyesine katabilir. Ülkemize de böyle bir katkımız olacak. Bu konuda ekip olarak çok heyecanlıyız." diyerek sözlerini tamamladı.