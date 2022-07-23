Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Keles ilçesindeki Kocayayla'da başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Keles Belediyesi iş birliğiyle Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno spor Konfederasyonu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin düzenlediği şenlik, mehter takımı ile Bursa kılıç kalkan ekibinin gösterisiyle başladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, şenliğin hayırlı olmasını diledi.

Türk dünyasının enerjisini birleştirmesinin önemli olduğunu aktaran Erdoğan, "Tabii ki bu sadece Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan, Türkçe konuşan devletlerimiz değil, onun dışında yaşayan milyonlarca soydaşımız için de çok önemli. Onların da Türk dünyasının bu şekilde yakınlaşması, bir güç birliği yapıyor oluşunu görmesi ayrıca anlamlı diye düşünüyorum. Burada bu sabah Yurtdışı Türkler Birliği Başkan Yardımcımızı da gördüm. Geçenlerde ahirete göçen Ahmet Mete müftümüzü cenazesine uğurlamak için (Yunanistan'a) gittiğinde maalesef komşu ülke tarafından kabul edilmemiş. Bu güç birliğinin yapılmasını hiç istemeyenler, bundan haz etmeyenler, her devirde olmuştur, olmaya devam edecektir. Bütün bunlara rağmen biz aramızdaki bağları, bu kardeşlik ilişkilerini güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Türk dünyasının kendi geleneksel sporlarını yaşatmasını önemli bulduğunun altını çizip, geleneksel sporların Türkiye'de yaşaması adına da önemli değişimler yaşandığını aktardı.

"Yakın zamanda Bursa'mızı ilgilendiren, dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan Dünya Göçebe Oyunları İznik'te gerçekleştirilecek." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"4. Dünya Göçebe Oyunları, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde muhteşem İznik'imizde gerçekleştirilecek. Türk Devletleri Teşkilatının organizasyonu olan, geleneksel sporların olimpiyatında inşallah Bursa'mızı ve İznik'imizi dünyaya hakkıyla tanıtmaya çalışacağız. Bursa'mızın bütün ileri gelenleri, valimiz, Bursa Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere ciddi bir çalışma içerisindeler. Geleneksel sporların dünyadaki gelişmesini ve 100'ün üzerinde ülkeden sporcunun katılımını hep birlikte İznik'te göreceğiz. Yine yakın zaman, 26 Ağustos'ta Ahlat'ta, Malazgirt'te olacağız. Türk dünyasının Anadolu'yu vatan yapışının yıl dönümünde Ahlat'ta, geleneksel sporları aynı şekilde halkımızla paylaşacağız. Her geçen sene bu sporlardaki yapılanmamız, bir hobi olmaktan, kurumsal spor yapılanmasına doğru emin adımlarla ilerliyor."

Erdoğan, geleneksel sporlara desteğinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Bilal Erdoğan, şenlik alanında atlı okçuluk ve güreş turnuvalarını izleyip, okçuluk alanında ok attı. Erdoğan ayrıca, alanda kurulan çadırları da ziyaret edip, etkinlikler hakkında bilgi aldı.