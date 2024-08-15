Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası İstanbul'da Başladı

Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası İstanbul\'da Başladı

İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası başladı. Şampiyonaya Türkiye ve çeşitli Türk devletlerinden sporcular katılıyor. Organizasyonun amacı, Türk dünyasının bağlarını güçlendirmek ve ortak kültürleri geliştirmektir.

15.08.2024 17:49
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İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası başladı.

İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile katılımcı ülkelerin yetkilileri ve davetliler katıldı.

Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası'nı düzenleyebilmek için 7-8 yıldan bu yana çalıştıklarını belirterek, "Temennimiz ülke sayısını arttırmak ve gelecek yıllarda her yıl başka bir ülkede düzenlemek. Bağımsız olmayan Türk devletlerini de bu organizasyona dahil etmek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de takım halinde bu şampiyonada yarışıyor. KKTC, birçok uluslararası spor yarışmalarına kabul edilmiyor. Bu şampiyonada bu tür ambargoyu da biraz kıracağımızı düşünüyorum. Temel amaç muaythai değil. Türk devletleri arasında sporla beraber kültürel iş birliğimizi ve ortak kültürlerimizi geliştirmek. Uluslararası platformda Türk dünyası olarak daha çok başarılı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı, Türk dünyasının bağlarını güçlendirebilmek adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Utku Caner Çaykara ise "Bu şampiyona, yalnızca sporun birleştirici gücünü değil Türk topluluklarının ortak değerlerini yüceltme amacı da taşımaktadır. Avcılar'ın da böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapması bizler için gurur verici. Tüm sporcularımız Türk dünyasının köklü mirasına sahip çıkıyor. Bu organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise muaythai branşının Türk dünyasında sevilen bir spor olduğunu vurgulayarak, "Büyük bir memnuniyetle bu iş birliğini kabul ettik. Ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'in katıldığı organizasyon, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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