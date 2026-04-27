Türk Dünyası Spor Müsabakaları ERÜ ev sahipliğinde başladı
Türk Dünyası Spor Müsabakaları ERÜ ev sahipliğinde başladı

27.04.2026 12:35  Güncelleme: 12:36
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Talas Belediyesi, Akmaral Kırgız Kültür Derneği, Şuşa Azerbaycan Evi Derneği paydaşlığında düzenlenen 'Türk Dünyası Spor Müsabakaları' ERÜ ev sahipliğinde başladı.

ERÜ 80. Yıl Atatürk Kapalı Halı Sahası'nde düzenlenen müsabakaların açılış törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, İl Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Ömür Turgut, AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Bilici, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur ile çok sayıda sporcu katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende ilk olarak, Türk Dünyası'ndan gelen öğrenciler tarafından mini konser gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sporculara başarılar dileyerek, "Yapılacak müsabakalarda dostluk, kardeşlik kazansın" dedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında düzenlenen etkinlikte Türk Dünyası'ndan gelen öğrenciler ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, müsabakalarda kültür birliğinin birçok alanda da gelişeceğine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Erciyes Üniversitesi olarak uluslararasılaşma süreçlerinde 3 bin 200'e yakın uluslararası öğrencimiz var. Özellikle bu öğrencilerimizin yüzde 70'i Türk dünyasından öğrencilerimiz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü sizler kültür elçisi olarak burada bulunuyorsunuz."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada sporculara başarılar dileyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Türk Devletleri ile İlişkileri Başkanı Ömür Turgut da konuşmasında düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek; "Türk Dünya Spor Müsabakaları yalnızca bir rekabet ortamı değil, aynı zamanda gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden gelen kardeşlerimizin bir araya geldiği, dostlukların kurulduğu ve ortak değerlerimizin yeniden hatırlandığı çok kıymetli bir buluşmadır" ifadelerini kullandı. Akmaral Kırgız Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Baktıgül Albayrak ve Şuşa Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Elshan Gambarov da birer konuşma yaparak müsabakalara katılan sporculara başarılar dilediler. Açılış konuşmalarının ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un çaldığı düdük ile müsabakalara start verildi.

Futbol, Bilek Güreşi, Masa Tenisi, Satranç ve Maraton branşlarında gerçekleştirilecek müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Advertisement
