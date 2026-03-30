Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gelişme: Süper Lig'de küme düşmeler olabilir

30.03.2026 10:26
Türk futbolunu sarsan bahis ve şike iddiaları gündemdeki yerini korurken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Süper Lig'i yakından ilgilendiren çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Antalyaspor, Alanyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Samsunspor'la ilgili yürütülen incelemelerde sona gelindiğini belirtti.

"ŞİKE TESPİT EDİLDİ" İDDİASI

Sinan Burhan, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayla ilgili yöneticiler bazında şike tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia, Türk futbolunda büyük yankı uyandırabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

"OLAĞAN DIŞI BAHİS OYNANDI"

Burhan, Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan maçta da olağan dışı mali büyüklükte bahis oynandığını ve bu karşılaşmada da şike tespit edildiğinin iddia edildiğini ifade etti.

EYÜPSPOR DETAYI

Açıklamalarda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın isminin de kara para ve şike iddialarıyla anıldığını belirten Burhan, soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü dile getirdi.

CEZA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Sinan Burhan, tüm bu iddiaların doğrulanması halinde ilgili kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezalarının gündeme gelebileceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise son aşamaya yaklaşıldığını ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • brskili brskili:
    eyüpsporun başkanı Galatasaray divan üyesi anlayana 4 5 Yanıtla
  • Erol Erol:
    Türk futbolunda bu hukuksuz hukukla kimseye adam gibi ceza verilmez. 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
