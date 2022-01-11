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Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi - Son Dakika

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi

11.01.2022 12:57

Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği'nde başladı. Fenerbahçe maçında Süper Lig'le tanışan 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray forması giydi. 2 ay önce Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ahmet Çalık, bugün geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın hayatı futbolla geçti.26 Şubat 1994'te Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Çalık, 2004 yılında 10 yaşındayken futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği altyapısında geçirdiği 7 senenin ardından 2011 yılında Ankara'nın köklü kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Çalık, A takım bünyesine katıldı.

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

FENERBAHÇE MAÇINDA SÜPER LİG'LE TANIŞTI

Az sayıda da olsa A takımla maça çıkan, genel olarak ise A2 takımında forma giyen Ahmet Çalık, 2012-2013 sezonunda 21 Nisan 2013'te oynanan Fenerbahçe karşılaşması ile ligde ilk kez A takım formasını giydi.2015-2016 sezonunda kaptanlık görevini aldığı Gençlerbirliği'nden, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'dan aldığı teklif ile ayrılan Çalık, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

2 AY ÖNCE KONYASPOR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEMİŞTİ

Galatasaray'da istediği performansa ulaşamayan Çalık, 4 Ekim 2020'de Konyaspor'a transfer olarak, kariyerinin son yıllarını ise bu takımda geçirdi ve önemli başarılara imza attı. Ahmet Çalık, 26 Kasım 2021'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

8 KEZ AY-YILDIZLI FORMAYLA GÖREV YAPTI

Milli takımda alt yaş gruplarında birçok kez forma giyen Çalık, 17 Kasım 2015'te dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilirken, 21 yaşında ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. A Milli Takım'da toplamda 8 maça çıkan Ahmet, 1 de gol kaydetti.

Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyer, acı kazayla son buldu

TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATA VEDA ETTİ

Bugün saat 09.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara- Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Araçta yalnız olan Ahmet Çalık, 27 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi - Son Dakika
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