Süper Lig'de yayın gelirleri açıklandı! Zirvede Fenerbahçe yer aldı - Son Dakika
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Süper Lig'de yayın gelirleri açıklandı! Zirvede Fenerbahçe yer aldı

14.12.2022 19:32

Maç günü gelirlerini yaklaşık 600 milyon liraya yükselten Süper Lig kulüpleri taraftar sayısının artışıyla birlikte pandeminin izlerini silmeye başladı. Fenerbahçe, yayın gelirlerinde en çok kaynağı sağlayan kulüp oldu.

Aktif Bank'ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı, Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporu Eko Lig'in yeni sayısı Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar'ın ev sahipliğinde Fişekhane'de yapılan organizasyonla basına açıklandı. Dünya ve Türkiye'deki futbol ekonomisinin fotoğrafını çeken rapora göre, Süper Lig kulüpleri maç günü gelirlerini yaklaşık 600 milyon liraya yükseltti.

PANDEMİNİN ETKİLERİ ATILIYOR

Ayşegül Adaca yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en önemli beş ligi futbol ekonomisinin lokomotifi olurken, Süper Lig de Covid-19 pandemisinin etkilerini hızla üzerinden atıyor. Süper Lig kulüplerimiz 2019-20 sezonuna göre maç günü gelirlerini yüzde 10 oranında artırıp yaklaşık 600 milyon TL'ye yükseltmeyi başardı. Özellikle bu sezon taraftarların stadyumlara dönmesi ve seyirci oranının maç başı yaklaşık 13 bin seviyesine yaklaşması Süper Lig'in yükselişini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

4 BÜYÜKLERİN GELİRLERİ ARTTI

Eko Lig raporunda yer alan bilgilere göre, dört büyük takım 2020-2021 sezonuna göre 2021-2022 sezonunda lisanslı ürün satış, isim hakkı, sponsorluk, reklam ve maç hasılatları, kombine kart, loca gelirlerini yüzde 117 oranında artırmayı başardı. 2020-2021 sezonunda 1 milyar 272 milyon 474 bin TL gelir elde eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda 2 milyar 759 milyon 341 bin TL geliri kasasına koymayı başardı.

EN KAZANÇLI TAKIM FENERBAHÇE OLDU

Süper Lig'de 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında yayın gelirlerinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda 239,2 milyon TL'lik geliriyle ilk sıraya yerleşti. Şampiyonluk payının yanına, ligi 2'nci sırada bitirmesiyle birlikte performans gelirini de ekleyen sarı-lacivertliler, yayın gelirlerinde en çok kaynağı sağlayan kulüp oldu. Şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda nokta koyan Trabzonspor, yayın gelirlerinde ise 2'nci basamakta kaldı.

ASLAN TRİBÜNDE ZİRVEDE

Pandemi sonrasında yüzde 100 kapasiteyle oynanmaya başlanan 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Sezona önemli transferlerle başlayan Sarı-kırmızılılar, ligde 14 hafta geride kalırken iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 45 bin 921 kişilik ortalama yakaladı. Galatasaray'ı 40 bin 23 taraftar ortalamasıyla Fenerbahçe izlerken, teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş 35 bin 189 ortalama ile 3'üncü basamakta kaldı. Son şampiyon Trabzonspor ise 26 bin 706 taraftara maçlarını oynadı.

Kaynak: DHA
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yayın gelirleri açıklandı! Zirvede Fenerbahçe yer aldı - Son Dakika

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