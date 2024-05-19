Türk Hokey Takımları Avrupa'da Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Hokey Takımları Avrupa'da Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor

Türk Hokey Takımları Avrupa\'da Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk takımlarının Avrupa'da şampiyonluk mücadelesi verdiğini belirtti. Gaziantep Polisgücü'nün iyi bir takım olduğunu vurgulayan Karakan, hokeyin Türkiye'de geliştiğini gösterdiğini söyledi. Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'de mücadele eden 7 takımın play-off maçlarıyla şampiyon belirlenecek.

19.05.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, daha katıldıkları organizasyonlarda farklı skorlarla mağlup olan Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da şampiyonluk mücadelesi verdiğini söyledi.

Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'de mücadele veren Gaziantep Polisgücü'nün maçını izlemek için Konya'ya gelen Karakan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sadık Karakan, Karatay ilçesi Saraçoğlu Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türk temsilcisinden başarı beklediklerini dile getirerek, "Türkiye Hokey Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda dereceye giren kulüplerimiz, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'de oynamaya hak kazandı. Burada İtalya, Hırvatistan, Slovenya'nın aralarında yer aldığı 7 ülkeden şampiyon var." dedi.

Avrupa Hokey Federasyonunun organizasyonunda mücadele eden Gaziantep Polisgücü'nün iyi bir takım olduğunu aktaran Karakan, şunları kaydetti:

"Buradaki şampiyonada Türkiye'yi, Gaziantep Polisgücü temsil ediyor. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, çok iddialı bir kulübümüz. Daha önce Avrupa'nın şampiyon kulüplerine çok farklı skorlarla mağlup olan kulüplerimiz, şu anda şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu, hokeyin Türkiye'de çok geliştiğini gösteriyor. Bunun yanında diğer kulüplerimiz de var. Kadınlar, Alanya'da yine Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılacak. Hırvatistan'da bir kulübümüz Türkiye'yi temsil ediyor. Bir kulübümüz, Polonya'da temsil ediyor. İsveç temsilcisini 7-2 mağlup etti. Hırvatistan'da Nizip Zeugma takımımız, Danimarka şampiyonunu 5-1 mağlup etti. Buradaki temsilcimiz Gaziantep Polisgücü, Grammarians'ı 7-0 yendi. Onlardan şampiyonluk bekliyoruz. Buna gönülden inanıyoruz."

Sadık Karakan, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'e 7 takımın mücadele ettiğini anlatarak, "Burada bu 7 takım 2 gruba ayırıldı. Bu grupların ilk ikileri, play-off maçlarına çıkacak. Çapraz eşleşmeler olacak. Bütün ülkeler birbirleriyle maç yapmış olacak. Böylece buranın şampiyonu belirlenmiş olacak. Organizasyon 4 gün sürecek. Burada kupa seremonisi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sadık Karakan, Gaziantep, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Hokey Takımları Avrupa'da Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:28:50. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Hokey Takımları Avrupa'da Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement