Türk Takımları Play-in'e Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Türk Takımları Play-in'e Hazırlanıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekiplerinin play-in eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 7-8 Ocak'ta.

19.12.2024 10:46
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlanırken, 4 Türk ekibinin son 16 turu için oynayacağı play-in'deki rakipleri belli oldu

Organizasyonda ilk aşamadaki gruplarını lider tamamlayan İspanya'dan BAXI Manresa, La Laguna Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja, Yunanistan'dan AEK, Çekya'dan ERA Nymburk, Almanya'dan FIT/One Wurzburg ile Litvanya'dan Rytas Vilnius doğrudan son 16 turu grup aşamasına adlarını yazdırdı.

Gruplarını 2. ve 3. sırada bitirecek ekipler ise son 16 turuna kalmak için play-in'de mücadele edecek.

Play-in'de yer alacak Türk takımlarından Karşıyaka, Yunanistan'dan Promitheas Patras, Aliağa Petkimspor, İsrail'den Hapoel Holon, Galatasaray, Fransa'dan Saint-Quentin, Manisa Basket de Almanya'dan NINERS Chemnitz'le eşleşti.

İki galibiyete ulaşacak ekiplerin son 16 vizesi alacağı eşleşmede Türk takımları saha avantajıyla mücadele edecek.

Play-in'de ilk maçlar 7-8 Ocak 2025'te, ikinci müsabakalar 14-15 Ocak'ta, gerekirse üçüncü ve son karşılaşmalar 21-22 Ocak'ta oynanacak.

Play-in'de diğer eşleşmeler ve son 16 turu grup aşamasında oluşacak gruplar şöyle:

Nanterre 92 (Fransa)-Filou Oostende (Belçika)

Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya)

Falco-Vulcano Szombathely (Macaristan)-Maccabi Ramat-Gan (İsrail)

Bertram Derthona Basket (İtalya)-Peristeri (Yunanistan)

Gruplar

I Grubu: FIT/One Wurzburg Basket (Almanya), AEK (Yunanistan), Karşıyaka-Promitheas Patras (Yunanistan) galibi, Bertram Derthona Basket (İtalya)-Peristeri (Yunanistan) galibi

J Grubu: Unicaja (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Galatasaray-Saint-Quentin (Fransa) galibi, Manisa Basket-NINERS Chemnitz (Almanya) galibi

K Grubu: La Laguna Tenerife, BAXI Manresa (İspanya), Aliağa Petkimspor-Hapoel Holon (İsrail) galibi, Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) galibi

L Grubu: ERA Nymburk (Çekya), UCAM Murcia (İspanya), Nanterre 92 (Fransa)-Filou Oostende (Belçika) galibi, Falco-Vulcano Szombathely (Macaristan)-Maccabi Ramat-Gan (İsrail) galibi

Kaynak: AA

Galatasaray, Basketbol, Karşıyaka, Manisa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımları Play-in'e Hazırlanıyor - Son Dakika

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