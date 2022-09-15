Türkiye'yi gruplarda, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart ile Halkbank temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tören, yarın TSİ 19.00'da başkent Brüksel 'de yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak - Son Dakika

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