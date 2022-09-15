Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak - Son Dakika
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Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak

15.09.2022 13:15
Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak

Türk takımlarının yer alacağı Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'ndeki grup kuraları yarın Belçika'da çekilecek.

Türk takımlarının yer alacağı Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'ndeki grup kuraları yarın Belçika'da çekilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tören, yarın TSİ 19.00'da başkent Brüksel'de yapılacak.

Türkiye'yi gruplarda, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart ile Halkbank temsil edecek.

Kura çekimi, CEV Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Grup kuraları öncesi torbalar şu şekilde oluştu:

Erkekler

1. Torba: Cucine Lube Civitanova (İtalya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonya), Jastrzebski Wegiel (Polonya), Berlin Recycling Volleys (Almanya).

2. Torba: Trentino Diatec (İtalya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), VfB Friedrichshafen (Almanya), SWD powervolleys Düren (Almanya), Knack Roeselare (Belçika).

3. Torba: Decospan VT Menen (Belçika), Ziraat Bankkart, Halkbank, Montpellier Volley UC (Fransa), Tours VB (Fransa).

4. Torba: ACH Volley Ljubljana (Slovenya), CEZ Karlovarsko (Çekya), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Sırbistan), elemelerden gelecek 2 takım.

Kadınlar

1. Torba: A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Vero Volley Monza (İtalya), VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Grupa Azoty Chemik Police (Polonya).

2. Torba: Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Eczacıbaşı Dynavit, Developres Rzeszow (Polonya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Volero Le Cannet (Fransa).

3. Torba: ASPTT Mulhouse (Fransa), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), SC Potsdam (Almanya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), C.S.M. Targoviste (Romanya).

4. Torba: Maritza Plovdiv (Bulgaristan), SC Prometey Dnipro (Ukrayna), elemelerden gelecek 3 takım.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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