Türk voleybolunun ve Eczacıbaşı Dynavit'in genç yıldızı Dilay Özdemir, Max Potential ailesine katıldı. Özdemir, Max hem sportif hem de birey olarak sınırlarını zorlamaya odaklanarak başarıya ulaşmak için çalışacak

Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi olan Max Potential, bünyesine kazandırdığı isimlere bir yenisini daha ekledi. Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişen ve ilk defa 2021-2022 sezonunda A takımda pasör olarak görev alan Dilay Özdemir, Max Potential ailesine katıldı. Voleybola 9 yaşında Eczacıbaşı Voleybol Okulu'nda başlayan ve geçen sezon çifte lisans ile Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Spor Kulübü A Takım geniş kadrosunda yer alan 2005 doğumlu Özdemir, 14 yaşından bu yana tüm yaş kategorilerinde milli formayı giydi.

Pasör pozisyonunda Türk voleybolunun gelecek dönemdeki varislerinden biri olarak gösterilen ve 1.90 m. boyu ile file üstünün de etkili ismi Dilay Özdemir, hem kulüp hem de Milli Takım düzeyinde şimdiden sayısız başarıya ve dereceye imza attı. 2020 yılında Karadağ'da düzenlenen FIVB U17 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımda yer alan Dilay, 24-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali-EYOF'ta ve 10-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda U19 Kız Milli Takımı ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran takımda yer aldı.

Türk voleybolunun ve Eczacıbaşı'nın gelecek vaat eden genç voleybolcusu Dilay Özdemir, Voleybol Branş Direktörü Gökhan Edman'ın liderliğinde hedeflerine yürüyecek. 17 yaşındaki genç voleybolcunun, Max Potential uzmanları ve danışmanları tarafından kendi yetenek ve ihtiyaçlarına göre bir gelişim planı oluşturulacak.

Sporcu bir aileden gelen Dilay'ın anne ve babası da voleybolcu. Baba Barış Özdemir, Arçelik, Netaş ve Fenerbahçe gibi üst düzey takımlarda voleybol oynadı. Bunun yanı sıra küçük yaşlarda giydiği milli takım formasını kariyerinin sonuna kadar çıkartmayan Özdemir, A Milli Erkek Voleybol formasını ise 200 kere giydi. Antrenörlük kariyerinde Beşiktaş JK ve uzun yıllar Vakıfbank'ta antrenörlük görevini üstlenirken erkek milli takımlarında da görevler aldı. Bu süreçte de pek çok başarıya imza atan Barış Özdemir, Temmuz 2022'de Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapı teknik kadrosuna katıldı. - İSTANBUL