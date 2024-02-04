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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları oynandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 19. hafta maçları oynandı

Hakkarigücü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşılaşması hava koşulları sebebiyle ertelendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Bitexen Adana İdmanyurduspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-2, Ataşehir Belediyespor-ALG Spor: 1-2, Galatasaray-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-4, Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 1-3, Beşiktaş JK United Payment-Beylerbeyi SK: 0-2, Fenerbahçe Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-1

04.02.2024 19:03
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta, oynanan maçlarla başladı.

Hakkarigücü- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşılaşması olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-2

Ataşehir Belediyespor-ALG Spor: 1-2

Galatasaray-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-4

Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 1-3

Beşiktaş JK United Payment-Beylerbeyi SK: 0-2

Fenerbahçe Petrol Ofisi- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-1

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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