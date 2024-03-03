Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beşiktaş JK United Payment-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Fatih Vatanspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 8-0
Bitexen 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-10
ALG Spor-Hakkarigücü: 1-2
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-3
Galatasaray Petrol Ofisi- Trabzonspor: 0-0
Beylerbeyi- Ataşehir Belediyespor: 1-1
Wulfz Fatih Karagümrük- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-0
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları sonuçlandı - Son Dakika
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları şu şekildedir: Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam Net: 77-78, OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67-95, Semt77 Yalovaspor-Çayırova Belediyespor: 91-80.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan spor tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Bak, gençlerle sohbet ederek, Türkiye'nin spor tesisleri yatırımları hakkında konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçına Onur Bulut, Amartey ve Cenk Tosun'u dahil ederek başladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'ın lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü olarak kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
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