Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Amed Sportif Faaliyetler- Trabzonspor: 3-1
Fatih Vatanspor-Hakkarigücü: 2-4
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-2
Beşiktaş JK United Payment- Ataşehir Belediyespor: 3-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 7-0
Beylerbeyi- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 4-3
Wulfz Fatih Karagümrük- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 3-1
ALG Spor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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