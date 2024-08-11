Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 8 madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 8 madalya kazandı

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları\'nda 8 madalya kazandı

Türkiye'nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı 2024 Paris Olimpiyatları bugün son eriyor. Türk sporcular 5 bronz ve 3 gümüş madalya kazandı. Atıcılık branşında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç gümüş madalya aldı. Türkiye, olimpiyat tarihinde atıcılık, halter, güreş, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya elde etti. Türkiye'nin toplamda 108 madalyası bulunuyor.

11.08.2024 11:53
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Türkiye'nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı 2024 Paris Olimpiyatları bugün son eriyor.

Türk sporcular 5 bronz ve 3 gümüş olmak üzere 8 madalya kazandı. Bugün milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Kadınlar 76kg kategorisinde bronz madalya için mücadele edecek.

Atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren ve gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç takım olarak Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandı.

Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihi boyunca madalya kazandığı 10. spor dalı oldu. Türkiye, olimpiyatlarda daha önce halter, güreş, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya elde etti.

Boksta kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, finalde Çinli rakibi Yuan Chang'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da kadınlar 50 kilo kategorisinde ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı oyunlarda bronz madalya kazandı.

Güreş kategorisinde Taha Akgül, serbest stil 125kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kiloda rakibi Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 yenerek bronz madalya sahibi oldu.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman 57 kilo yarı final karşılaşmasında Tayvanlı Lin Yu Ting'e yenilerek bronz madalya kazandı.

Milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın ise bronz madalya karşılaşmasında Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.

Türkiye 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına şu kategorilerde katıldı: Atıcılık, Atletizm, Badminton, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Güreş, Halter, Judo, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Taekwondo, Voleybol, Yelken, Yüzme.

1936 yılında ilk madalyasını kazanan Türkiye, 2024 Olimpiyatlarına kadarki süreçte 41 altın, 28 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Team Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanmıştı.

Cimnastikte 5'incilik, yüzmede ilk final

Milli halterci Muhamed Furkan Özbek erkekler 73 kiloda koparmada 150kg, silkmede 191kg ve toplamda 341kg derecesiyle Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı.

Cimnastik kategorisinde yarışan milli sporcu Adem Asil, halka finalinde 14.966 puanlık derecesiyle Olimpiyat 5'incisi oldu.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan de paralel bar finalinde 15.100 puanla oyunları 5'inci sırada tamamladı.

Milli taekwondocu Merve Dinçel Kavurat kadınlar 49kg bronz madalya maçında Hırvat rakibi Lena Stojkovic'e 2-0 yenilerek Olimpiyat 5'incisi oldu

Atletizm kategorisinde yarışan Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlama finalinde 1.86m'lik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest finalinde 14:41.22 ile dünya gençler rekorunu kırdı ve olimpiyat 5'incisi oldu.

16 yaşındaki Tunçelli, Olimpiyatlar'da yüzme kategorisinde ilk kez finale yükselen yüzücü olarak tarihe geçti.

Yusuf Dikeç duruşu

Tarzı ve başarısı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Dikeç’e dünya çapında bir şöhret getirdi.

Atışı esnasında eli cebinde, oldukça sakin bir tavır takınan Dikeç, diğer sporcuların aksine koruyucu kulaklık ve görüş avantajı sağlayabilecek lensler kullanmamayı tercih etti.

Olimpiyatların ilerleyen günlerinde pek çok sporcu Dikeç duruşuyla fotoğrafçılara poz verdi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 8 madalya kazandı - Son Dakika

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