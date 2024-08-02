Türkiye, 2025 yılında Kadınlar ve Erkekler Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonaları'na ev sahipliği yapacak

Spor

Türkiye, 2025 yılında Kadınlar ve Erkekler Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonaları ile 17 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Kurulu, THF'nin 2025 yılı için ev sahipliği başvurusunu kabul etti.

Türkiye, 8-13 Temmuz'da kadın ve erkek EHF Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası, 3-6 Temmuz'da ise 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nı Alanya'da düzenleyecek.

THF Başkanı Uğur Kılıç, açıklamasında plaj hentbolunun Avrupa'daki en üst seviye organizasyonuna Alanya'nın ev sahipliği yapacak olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Kılıç, "Göreve geldiğimizde, Türkiye'nin plaj hentbolunda önemli potansiyele sahip olduğunu belirtmiş, plaj hentbolunda önemli başarılar elde etmiş bir ülke olarak farklı organizasyonlar düzenleyeceğimizi ve uluslararası hentbol dünyasına bunu göstereceğimizi ilan etmiştik. Projelerimizin ve çalışmalarımızın sonucunu alıyoruz. Önce salonda EHF Kadınlar Avrupa 2026'nın ev sahipliğini Antalya'ya kazandırdık. Şimdi de plajda Avrupa 2025'i Alanya'ya aldık. Bu durumdan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

-Şampiyonaya katılacak ülkeler

EHF Plaj Hentbolu Avrupa 2025 Kadınlar Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Norveç, Yunanistan, Danimarka, Macaristan, Fransa, İsveç, Ukrayna, Hırvatistan, Slovakya, Polonya ve Bulgaristan katılacak.

Erkekler şampiyonasında ise Türkiye, Macaristan, Almanya, Danimarka, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Polonya, İsveç, Fransa, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, İtalya, Çekya ve Malta yer alacak.