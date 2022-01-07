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Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı - Son Dakika

Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı

07.01.2022 17:47
Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı

Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı.

Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı.

Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek organizasyonda, 32 ilden 327 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonada bugün 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapıldı. Yarın ise ilk günün repesaj ve finalleri ile 60, 67, 77, 87, 130 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Şampiyona, 9 Ocak Pazar günü 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ile finallerle sona erecek.

Organizasyonu takip eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçlere verdiği değerin bir neticesi olarak bu organizasyonda görevli olarak bulunduğunu söyledi.

Kayseri'nin spor tesisleri açısından önemli bir alt yapıya sahip olduğunu belirten Çebi, Türkiye'de spor branşları içerisinde lokomotif görevi üstlenen güreşin genç yeteneklerinin, 3 gün boyunca burada mücadele edeceğini ifade etti.

Güreşte önemli yeteneklerin yetiştiğini anlatan Çebi, "Kayseri gibi güzel bir ilimizde yapılan organizasyonda bulunmak bizim için mutluluk verici. Genç kardeşlerimizin göstermiş oldukları mücadele bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu kardeşlerimiz önümüzdeki yılarda olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edeceklerdir. Hem başarılı hem de ahlaklı gençler geliyor. Böyle bir nesile hizmet etmek bizim için büyük mutluluktur." diye konuştu.

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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Kayseri, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası Kayseri'de başladı - Son Dakika
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