Türkiye 3. Lig 4. Grup\'ta 30. Hafta Maçları Cumartesi Oynanacak

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları, Cumartesi günü oynanacak. Erciyes 38 Futbol Kulübü, son hafta maçında Kırıkkalespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçlarının 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanmasına karar kıldı. Tüm müsabakaların saat 15: 00'de başlayacağı açıklanırken Erciyes 38 Futbol Kulübü de, son haftada Kırıkkalespor'a konuk olacak.

34 puanla ligde 9.sırada bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü. PlayOff hesabında olan rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmanın gayreti içerisinde olacak.

TFF'Den yapılan açıklamaya göre; Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 30. haftanın programı şu şekilde:

15: 00 Ağrı 1970 spor-Edirnespor

15: 00 Turgutluspor- İzmir Çoruhluspor

15: 00 Zonguldakspor-Polatlı 1926spor

15: 00 K.İstiklalspor-B.Tepecikspor

15: 00 Kırıkkalespor-Erciyes 38 FK

15: 00 Mardin 1969 spor- Orduspor 1967

15: 00 Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüferspor

15: 00 Denizlispor- Niğde Belediyespor - KAYSERİ