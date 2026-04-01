Türkiye Dünya Kupası'na Katılıyor

01.04.2026 04:15
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kosova'yı 1-0 yenerek bilet aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası bileti alan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünya Kupası'na katılmayı başardıkları için gururlu olduklarının söyledi.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından futbolculardan Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Mert Günok ve Kaan Ayhan ile TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: "Dünya Kupası'na gittiğimiz için çok mutluyuz"

Babası Mustafa Çakır'la birlikte maçın ardından kameraların karşısına geçen deneyimli kaleci Uğurcan Çakır, tüm takım arkadaşlarını kutlayarak sözlerine başladı.

Herkesin çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Uğurcan Çakır, "24 yıl sonra ülkemizi temsil edecek olmak çok özel bir duygu. Takım arkadaşlarım harika mücadele etti, hocamız bizi çok iyi hazırladı. Herkes elinden geleni yaptı. Dünya Kupası'na gittiğimiz için çok mutluyuz, mutluluktan ziyade gurur var. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ben her zaman takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Oynasam da oynamasam da ülkem için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim kurtarışımdan ziyade 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek olmak çok daha değerli." diye konuştu.

2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Rüştü Reçber'e değinen Uğurcan Çakır, "Rüştü abi 2002'de harikaydı. Aklımda kalan Rüştü Reçber'in harika kurtarışlarıydı. İnşallah ben de onun gibi kurtarışlar yaparak takımıma, ülkeme yardım ederim, onları gururlandırırım. 2002 kadrosu çok güzel bir kadroydu, büyük başarıları yakaladılar. İnşallah biz de onlar gibi başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır da bütün takıma teşekkür ederek "Tarihi bir gurur. Biz 2002'de yaşadık, o zaman Uğurcan 6 yaşındaydı. İkinci seferi oğlumuzla yaşamak ayrı gururdu. Tüm takımı tebrik ediyorum, Allah yollarını açık etsin." açıklamasını yaptı.

Samet Akaydin: "Tamamen Dünya Kupası'nda odaklanmıştık"

Alınan galibiyetin ardından Türk milletini mutlu ettikleri için çok gururlu olduklarının altını çizen Samet Akaydin, soyunma odasında çok sevindiklerini belirtti.

Dünya Kupası'na gideceklerine emin olduklarını söyleyen Samet Akaydin, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Ülke olarak da bunu hak ediyorduk. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. İnanılmaz bir ortamımız var. Oynayan, oynamayan hiç önemli değil. Hep başarıya odaklıydık. Oynadığımız Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası Elemeleri olsun hepsinde birbirimize sahip çıktık. Dışarıya kulaklarımızı kapadık, hiçbir şeye kafamızı takmadık. Tamamen Dünya Kupası'nda odaklanmıştık. Gittiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için mutluyuz. İnşallah Dünya Kupası'nda da üstüne koyarız, Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayemizi daha yukarı çekeriz." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz: "Çok iyi bir takımız, bunu gösterdik"

Maçın ardından takım arkadaşlarını ve teknik ekibi kutlayan Barış Alper Yılmaz, çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Havanın iyi olmadığını vurgulayan Barış Alper Yılmaz, "Dünya Kupası'na gidiyoruz, tadını çıkaralım. Çok iyi bir takımız, bunu gösterdik, anın tadını çıkarmak istiyoruz. Maçtan sonra soyunma odası harikaydı. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz, herkes çok iyi. Keyfini çıkardık, horon teptik, halay çektik. Çok keyifliydi. En son gittiğimizde 2 yaşındaydım. Çok mutluyuz. Sizlerin desteği de çok büyük." şeklinde konuştu.

Deneyimli oyuncu Kaan Ayhan da takım arkadaşlarının gerekeni yaptıklarını dile getirerek "Hepimiz çok mutluyuz. Dünya Kupası'na hazırlanacağız. İlk hedefimiz Dünya Kupası'na gidip gruptan çıkmak. ABD, Paraguay ve Avustralya var, daha zor gruplar olduğunu düşünüyorum. Bakalım grupta en büyük favori biz miyiz diye ama ben şu anda favori olduğumuzu düşünüyorum. Orada birinci tamamlarsak devamına bakarız." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli kaleci Mert Günok ise çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Maçtan önce ne yapacağımızı konuştuk, herkesin emeğine sağlık. Ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok mutlu olduk, onların mutluluğunu hayal edemiyorum. Herkesin mutluluğunu biliyorum. Bu daha başlangıç, inşallah devamı gelecek."

Mecnun Otyakmaz: "Görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası bileti almasında başrolün oyuncularda olduğunun altını çizdi.

Futbolcuları tebrik eden Otyakmaz, "Onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler de çok emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ise güzel bir aile olduklarını belirterek "El ele verdik, sırt sırta verdik iyi bir kolej havası yakaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün milletimize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Türkiye, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

İstanbul’un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz İstanbul'un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Trump’ın eski sağ kolundan çarpıcı “El-Kaide“ itirafı Trump'ın eski sağ kolundan çarpıcı "El-Kaide" itirafı
Böyle takı töreni görülmedi Dansı davetlileri mest etti Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti
Yaptıkları yanlarına kar kalmadı Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı
Sinop’ta 10 bin böceğe ’kamu’ görevi Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi
Konya’da ucuz televizyon izdihamı Konya’da ucuz televizyon izdihamı
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın valiye söylediği söz salonu kahkahaya boğdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valiye söylediği söz salonu kahkahaya boğdu
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
00:08
Neler yaptın öyle Uğurcan Bütün Türkiye onu konuşuyor
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
23:09
Vincenzo Montella tarihe geçti
Vincenzo Montella tarihe geçti
22:17
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
