Türkiye, FEPSAC Kongresi'nde İlk Kez Yer Aldı - Son Dakika
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Türkiye, FEPSAC Kongresi'nde İlk Kez Yer Aldı

Türkiye, FEPSAC Kongresi\'nde İlk Kez Yer Aldı
19.07.2026 13:33
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Romanya'daki 18. FEPSAC Kongresi'nde uluslararası alanda önemli bir adım attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Temmuz 2026 tarihlerinde Romanya'nın Timioara şehrinde düzenlenen 18. FEPSAC Kongresi'ne (Avrupa Spor ve Egzersiz Psikolojisi Federasyonu) katılarak spor psikolojisi alanında önemli bir ilke imza attı.

Psikososyal Destek Hizmetleri Dairesi tarafından geliştirilen proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtdışında uluslararası bir bilimsel kongrede ilk kez yer aldı. Psikososyal Destek Hizmetleri Ekibi olarak alanında uzmanlardan oluşan heyetin uluslararası prestije sahip bir bilimsel kongreye katılımı, Türkiye'nin sporda psikososyal destek ve elit sporda ruh sağlığı alanındaki uluslararası konumlanması açısından önemli bir ilki oluşturdu.

Bakanlık heyetine, Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş başkanlık etti; heyette bakanlık bünyesinde görev yapan iki psikolog da yer aldı. Heyet, kongre boyunca yürütülen bilimsel oturumları, çalıştayları ve panelleri takip ederek Avrupa'daki güncel bilimsel gelişmeleri ve uygulama modellerini yakından inceledi; alanın önde gelen araştırmacıları ve ulusal federasyon temsilcileriyle iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

FEPSAC 2026 Kongresi'nin bilimsel programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Are Sport-Specific Psychological strengths Culturally Relational Evidence from the Turkish adaptation of the SSPSQ ve Psychological strengths in Sport as Relational Constructs: an Applied Perspective (Türkçe'ye uyarlanan bir ölçme aracı ile psikolojik güçlerin ilişkisel bir yapı olarak ele alınması) konu başlıklı iki ayrı sözlü bildiri Spor Psikoloğu Dr. Yekta Şahin tarafından sunuldu. Ayrıca Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Psikososyal Destek Hizmetleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen spor psikolojisi alanındaki akademik ve saha çalışmaları, FEPSAC gibi prestijli bir kongrede uluslararası akademik camiaya ikili temaslarla da tanıtıldı.

FEPSAC: Yarım asrı aşan bir Avrupa geleneği

Adını Fransızca Federation Europeenne de Psychologie des Sports et des Activites Corporelles ifadesinden alan FEPSAC (Avrupa Sporve Egzersiz Psikolojisi Federasyonu), spor ve egzersiz psikolojisi alanındaki ulusal derneklerin Avrupa çapındaki çatı kuruluşudur. Federasyonun fikri, 1968 yılında Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen ilk Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi'nde doğmuş; FEPSAC ise 4 Haziran 1969'da Fransa'nın Vittel şehrinde, ikinci Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi sırasında toplanan ilk Genel Kurul ile resmen kurulmuştur. Federasyonun ilk başkanlığını Ema Geron üstlenmiştir.

Bilimsel, eğitsel ve mesleki çalışmaları teşvik etmeyi, bilgi paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan FEPSAC, kongrelerini uzun yıllar dört yılda bir düzenlemiş; 2022'den itibaren bu periyodu iki yıla indirmiştir. Bu yıl 18. kez düzenlenen kongre, Romanya'da ilk kez Batı Timioara Üniversitesi (UVT) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzenlenen kongreye, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık bin araştırmacı, uygulayıcı ve öğrenci katıldı.

Başkanlık devri: Prof. Bertollo'dan Prof. Ramis'e

Kongre kapsamında toplanan FEPSAC Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy kullanıldı. Federasyonun görev süresini tamamlayan Başkanı Prof. Maurizio Bertollo (Universit G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, İtalya), görevi yeni seçilen başkana devretti. Yapılan seçim sonucunda FEPSAC'ın yeni başkanlığına Prof. Yago Ramis (Universitat Autnoma de Barcelona, İspanya) seçildi. Genel Kurul'da hazır bulunan Bakanlık heyeti, başkanlık seçiminde oy kullanarak federasyonun karar alma sürecinde yer aldı ve federasyonun yeni yönetimiyle temas kurdu.

Bakanlık heyeti başkanı Elif Güneş, katılıma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sporcularımızın performansı kadar ruh sağlığı da önceliğimizdir. Bakanlığımızın bu köklü Avrupa kongresinde ilk kez resmi bir heyetle yer alması, Türkiye'nin sporda psikososyal destek alanındaki birikimini uluslararası düzeyde paylaşma ve güncel bilimsel gelişmeleri sahaya taşıma kararlılığının bir göstergesidir. Elde ettiğimiz iş birliği temasları ve bilimsel kazanımları, sporcularımızın hizmetine sunacağımız programlara yansıtacağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığı, elit sporda ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, uluslararası bilimsel ağlarla iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlamaktadır. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye, FEPSAC Kongresi'nde İlk Kez Yer Aldı - Son Dakika

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