A Milli Futbol Takımı'nın gidişatı iyi değil! FIFA sıralamasında baş aşağı gittik - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın gidişatı iyi değil! FIFA sıralamasında baş aşağı gittik

06.10.2022 12:12

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak geriye düşerek 45'inci oldu. Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 kalmıştı. Daha sonra ise Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olarak 14,99 puan geriledi. Ay yıldızlı takımın toplam puanı 1460,14 oldu.

A Milli Futbol takımının FIFA dünya sıralamasında yeni sıralaması açıldı.FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, bu ay sıralamada geriledi.

45.BASAMAĞA GERİLEDİ

14,99 puan gerileyen ve toplamda 1460,14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45'inci sıraya yerleşti. Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.

BİR SONRAKİ SIRALAMA ARALIK AYINDA

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı. En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

SIRALAMALARDA İLK 10'A GİREN ÜLKELER:

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Uluslar Ligi, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın gidişatı iyi değil! FIFA sıralamasında baş aşağı gittik - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın gidişatı iyi değil! FIFA sıralamasında baş aşağı gittik - Son Dakika
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