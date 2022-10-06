A Milli Futbol Takımı'nın gidişatı iyi değil! FIFA sıralamasında baş aşağı gittik

A Milli Futbol takımının FIFA dünya sıralamasında yeni sıralaması açıldı.FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, bu ay sıralamada geriledi.

45.BASAMAĞA GERİLEDİ

14,99 puan gerileyen ve toplamda 1460,14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45'inci sıraya yerleşti. Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.

BİR SONRAKİ SIRALAMA ARALIK AYINDA

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı. En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

SIRALAMALARDA İLK 10'A GİREN ÜLKELER: