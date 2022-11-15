TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır hakkında konuştu: Avrupa'da onu bir yerlere getirmek, TFF'de de görevlendirmek istiyoruz - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır hakkında konuştu: Avrupa'da onu bir yerlere getirmek, TFF'de de görevlendirmek istiyoruz

15.11.2022 18:50
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır hakkında konuştu: Avrupa'da onu bir yerlere getirmek, TFF'de de görevlendirmek istiyoruz

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır, Milli Takım'ın Gaziantep'te Çekya ile oynanacak maçta jübilesini yapacak. Konu hakkında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, jübile maçından sonra Cüneyt Çakır'ı TFF'de ve Avrupa'da görevlendirmek istediklerini açıkladı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Diyarbakır'da özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ı takip etmek için Diyarbakır'a hareket eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ANADOLU'DAKİ MAÇLAR DEVAM EDECEK"

Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatan Büyükekşi, "Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin yaptığı 40 stadyum var. Vatandaşlarıma milli maç tadını tattırmak ve statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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"ÇEKYA MAÇI VEDA OLACAK"

Cüneyt Çakır'ın Gaziantep'te Çekya ile yapılacak maçta veda edeceğini belirten Büyükekşi, "5 dakika maç yönetecek ve jübilesini yapacak. Ona plaket vereceğiz. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en başarılı hakemlerden bir tanesi. 600'dan fazla maç yönetti. Avrupa'da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz. Cüneyt hoca ile konuşacağız ve olursa federasyonda görev verebiliriz" diye konuştu.

"HAKEMLERİMİZE JÜBİLE MAÇI YAPTIRACAĞIZ"

İlk defa bir hakeme jübile yapılacağını ifade eden Başkan Büyükekşi, "Bundan sonra diğer hakemlerimiz için jübile maçları yapacağız. Onlara değer veriyoruz. Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz. Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istemiyoruz. Hakemlerin konuşulduğu değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sistem getirmek istiyoruz. Çünkü futbol göze hitap eden bir oyundur. Hakemlerin değil; futbolun, gollerin, taktiklerin konuşulduğu bir oyun sistemi olsun istiyoruz. Bu şekilde bir hareket yapıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır hakkında konuştu: Avrupa'da onu bir yerlere getirmek, TFF'de de görevlendirmek istiyoruz - Son Dakika


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