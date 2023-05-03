VAR kayıtları incelendi! TFF, Ali Palabıyık'ın düdüğünü sezon sonuna kadar susturdu - Son Dakika
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VAR kayıtları incelendi! TFF, Ali Palabıyık'ın düdüğünü sezon sonuna kadar susturdu

03.05.2023 20:54

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'den ağır tepki gören hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini duyurdu. Altınordu-Bandırmaspor maçının VAR kayıtlarının incelenmesi sonucu Palabıyık'a performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceği belirtildi.

TFF, Altınordu - Bandırmaspor maçındaki VAR kayıtları incelemesi sonucunda; Ali Palabıyık'a performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

"VAR KAYITLARI İNCELENDİ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerIendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDEYDİ

Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor ve Adana Demirspor- Fenerbahçe maçlarında gösterdiği yönetimle iki büyük kulübün tepkisini çekmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz görevde olduğumuz sürece o arkadaş bizim maçlarımızı yönetmeye gelemeyecek" demişti.

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Ali Palabıyık, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR kayıtları incelendi! TFF, Ali Palabıyık'ın düdüğünü sezon sonuna kadar susturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAR kayıtları incelendi! TFF, Ali Palabıyık'ın düdüğünü sezon sonuna kadar susturdu - Son Dakika
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