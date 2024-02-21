2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa\'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

21.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası Şanlıurfa'da oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement