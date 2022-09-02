TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası kurşunların hedefi olan toplantı odasının son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası kurşunların hedefi olan toplantı odasının son hali ortaya çıktı

02.09.2022 11:41

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz Riva'daki binasına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. 5 merminin binaya isabet ettiği ortaya çıkarken, kurşunların hedefi olan toplantı odasının görüntüleri de yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER, SELFİE ÇEKEN POLİSİN KADRAJINA GİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G'yi gözaltına aldı. Saldırı öncesi şüphelilerin, o sırada tesadüfen selfie çeken bir polis memurunun kadrajına girdiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR EVLERİNDEN ATEŞ AÇMIŞ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan saldırıyla ilgili binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Süleyman Soylu ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte açıklama yaptı. Soylu yaptığı açıklamada, "Yakın bir yerden 11 el atış olduğu değerlendiriyoruz. Boş kovanda 11 adet var. ve 5 adet de isabet var binaya. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, İstanbul Valimiz de buradalar. Bu olayın zanlılarını, kendilerine teşekkür ediyorum hemen kısa bir süre içerisinde yakalanıyor. Şu anda C.U. ve O.G emniyet güçlerimizin, polisimiz dikkatli çalışması hemen alındı. İkisi de beni milletim bağışlasın ama zil zurna sarhoş. Yaklaşık derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası" dedi.

KURŞUNLARIN İSABET ETTİĞİ TOPLANTI ODASINDAN KARELER

Öte yandan kurşunların isabet ettiği toplantı odasının görüntüleri de paylaşıldı. İşte o kareler;

TFF binasında kurşunların hedefi olan toplantı odasının görüntüleri ortaya çıktı! A
TFF binasında kurşunların hedefi olan toplantı odasının görüntüleri ortaya çıktı! A
TFF binasında kurşunların hedefi olan toplantı odasının görüntüleri ortaya çıktı! A
TFF binasında kurşunların hedefi olan toplantı odasının görüntüleri ortaya çıktı! A
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Son Dakika Spor TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası kurşunların hedefi olan toplantı odasının son hali ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrası kurşunların hedefi olan toplantı odasının son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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