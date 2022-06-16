Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler

16.06.2022 14:44

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in ayrılığı sonrası düzenlenen başkanlık seçiminde kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükekşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. İşte Büyükekşi hakkında bilinmeyenler...

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başvuru yapan 9 adayın 8'i yeterli delege imza sayısına ulaşamadı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükekşi, TFF'nin yeni başkanı oldu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

1961 Gaziantep doğumlu Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. İngiltere'de İşletme ve İngilizce eğitimi alan Büyükekşi evli ve üç çocuk babası.

GÖREV ALDIĞI YERLER

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

ESKİ GÖREVLERİ

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

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Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler - Son Dakika
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