Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

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