Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

04.10.2022 18:14
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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