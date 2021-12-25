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Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor - Son Dakika

Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

25.12.2021 19:57
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor.

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor.

Serdivan Spor Salonu'nda 10 farklı sıklette yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Salonda düzenlenen açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, beden ve ruh sağlığını korumanın en önemli yollarından biri olan sporun toplum bilincini de oluşturduğunu söyledi.

Güreşin ata sporlarından olduğuna işaret eden Yüce, kentteki tüm spor faaliyetlerini desteklediklerini belirtti.

Belediyenin sahip olduğu tüm tesisleri sporcular için seferber ettiklerini ifade eden Yüce, "Şehrimizin hemen hemen tamamına inşa ettiğimiz spor alanlarıyla hemşehrilerimizin sağlıklarını korumalarını ve spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 24 branşta 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenörümüzle faaliyet gösteriyoruz. Bir kez daha belirtmek isterim ki Sakarya Büyükşehir Belediyesi her zaman sporun ve sporcunun yanındadır." şeklinde konuştu.

Eroğlu: "Türkiye'nin her ilinde müsabakalarımızı yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, özne olanların asla nesne olmayacağını, güreş ailesinin de her zaman bu milletin öznesi konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Amaçlarının 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda güreş sporunu içinde bulunduğu durumdan kurtararak altın madalyalar kazanmak olduğunu belirten Eroğlu, "Bundan dolayı önümüzdeki 3 yıl hep birlikte güreş ailesi olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız." ifadesini kullandı.

Şampiyonanın ev sahipliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve ekibine teşekkür eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Biz güreş ailesi olarak Türkiye'nin her ilinde güreşi gençlerimize sevdirmek, tanıtmak, yaymak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için müsabakalarımızı yapmaya devam edeceğiz."

Müsabakaları, Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri Selçuk Çebi, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor
Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

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Ekrem Yüce, Sakarya, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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